Auto in Rain angefahren: 5000 Euro Schaden

In Rain wurde auf einem Parkplatz im Meisenweg ein Auto erheblich beschädigt. Die Polizei sucht derzeit nach Hinweisen.

In Rain wurde im Laufe der vergangenen Woche ein Auto angefahren und dabei erheblich beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der auf einem Parkplatz im Meisenweg geparkte BMW der 3er-Reihe wurde im Zeitraum zwischen Samstag, 20. November, und gestern um 13.30 Uhr angefahren. Wie die Beamten mitteilen, fuhr eine Person mit einem derzeit noch unbekannten Wagen in dieser Zeit vermutlich rückwärts an das Fahrzeug und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (dz)