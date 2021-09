Auto kracht in Rain gegen Radler: Fahrer und Zeugen gesucht

Mitten in Rain hat sich ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist. Die Polizei sucht nun den Verursacher.

Mitten in Rain hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Auto mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist. Die Polizei sucht nun den Verursacher.

Das Unglück wurde den Beamten erst am Donnerstag bekannt. Ein 83-Jähriger kam zur Inspektion in Rain und erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Unfall passierte nach den Schilderungen des Rentners am Dienstag um 10.30 Uhr.

Unfall beim Abbiegen in die Rainer Hauptstraße

Der Senior wollte demnach mit seinem Fahrrad vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach rechts in die Hauptstraße biegen. Als er sich auf Höhe des Gehwegs befand, kam ihm ein Pkw entgegen von der Hauptstraße her entgegen. Der Wagen befand sich auf der Spur des Radfahrers. Die Folge: ein Frontalzusammenstoß.

Der Radler stürzte und verletzte sich leicht am linken Arm. Der Pkw-Fahrer hielt nicht an und machte sich aus dem Staub. Von dem Auto ist bislang nur bekannt, dass es eine helle Farbe hatte.

Dem 83-Jährigen zufolge beobachteten mehrere Passanten das Geschehen. Eine Frau leistete dem Gestürzten Erste Hilfe. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Rain zu melden, Telefon: 09090/7007-0.