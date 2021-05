Betrunkener Lkw-Fahrer fällt aus Führerhaus und beleidigt Polizisten

Der Mann wollte gerade in seinen Lastwagen einsteigen, als die Polizei hinzukommt. Mit deren Maßnahmen ist der 38-Jährige aber alles andere als einverstanden.

Beamte der Polizeiinspektion Rain haben am Sonntagmittag eine Trunkenheitsfahrt verhindern können. Ein 38-jähriger Osteuropäer wollte gegen 12.45 Uhr im Salbeiweg in seinen Lastwagen einsteigen. Bevor er jedoch ins Führerhaus einsteigen konnte, stürzte er rückwärts herunter. Dabei zog er sich glücklicherweise nur leichte Abschürfungen zu.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Fahrer offensichtlich volltrunken war. Seine Sprache war starkverwaschen und er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein freiwilliger Alkotest war aufgrund des starken Alkoholkonsums nicht mehr möglich. Unter diesen Umständen wurde gegen die Person ein Schutzgewahrsam angeordnet.

Bevor die Maßnahme durchgesetzt werden konnte, musste wegen des Sturzes noch eine Haftfähigkeitsprüfung im Krankenhaus Donauwörth durchgeführt werden. Mit dieser Maßnahme war der Lkw-Fahrer nicht einverstanden. Auf dem Weg in die Donau-Ries Klinik leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Dies hatte zur Folge, dass der Mann an Armen und Beinen gefesselt werden musste. Zudem musste ihm eine Spuckhaube übergezogen werden. Nach Bestätigung der Haftfähigkeit durch einen Arzt wurde der Mann in den Arrest nach Augsburg gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.