Betrunkener klingelt an Halloween in Rain an der falschen Haustür

Als dem 21-Jährigen zunächst keiner öffnet, wird er rabiat und schlägt eine Verglasung ein.

In der Halloween-Nacht zum 1. November suchte ein 21-Jähriger in Rain den Weg nach Hause. Dabei verlor der Rainer nach Polizeiangaben die Orientierung und landete gegen 3.30 Uhr am komplett falschen Anwesen und fing dort an, penetrant zu klingeln. Nachdem die Eigentümer die Türe nicht sofort öffneten, schlug er, mit einem Gegenstand, den er draußen fand, die Verglasung der Haustüre ein.

Durch den Lärm wurde der Hauseigentümer wach und verständigte die Polizei. Die Streifenbeamten erkannten, dass der 21-Jährige augenscheinlich betrunken war und machten mit ihm einen Atemalkoholtest. Dieser bestätigte, dass der Mann über 1,4 Promille intus hatte. Vermutlich war das auch der Grund dafür, dass er die die Orientierung verloren hatte. Nachdem die Polizisten den Volltrunkenen in Gewahrsam genommen hatten,brachten sie ihn zu seinem tatsächlichen Wohnanwesen. Wegen der Sachbeschädigung an der Haustüre wurde gegen den 21-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dz)