Rain: Bürgerinitiative gegen Obdachlosen-Container bei Wohnsiedlung

Diese Wohncontainer für Obdachlose stehen in Mering. Bald schon aber soll auch in Rain auf eine solche Lösung zurück gegriffen werden, denn die Stadt hat dringenden Unterbringungs-Bedarf für Menschen ohne festen Wohnsitz.

Plus Wohncontainer für Obdachlose sollen in Rain gebaut werden. Die Stadt hat Platznot, doch Anwohner haben Bedenken und gründen eine Bürgerinitiative.

Von Barbara Würmseher

Vertragen sich eine Neubausiedlung, die von hohem Lebensstandard zeugt, und ein Container-Wohnheim für Obdachlose in der Nachbarschaft? Anwohner im Rainer Neubaugebiet „Unterer Kirschbaumweg“ meinen: nicht unbedingt. Sie haben deshalb eine Unterschriften-Aktion gestartet und sich damit an die Stadt Rain gewandt, um eine ganze Reihe von Fragen zu klären. Die sieht sich indes aktuell in der Situation, vermutlich keinen alternativen Standort anbieten zu können.

Im Holunderweg 9 sollen nach Stand der Dinge acht Wohncontainer für bis zu 14 Personen errichtet werden. Das war per Stadtratsbeschluss bereits im Dezember so festgesetzt worden. Am Dienstag nun sollte der Bauantrag dazu im Stadtrat ebenfalls beschlossen werden. Doch dazu kam es erst einmal nicht: 66 Unterzeichnende der Interessensgemeinschaft „Anwohner Unterer Kirschbaumweg“ veranlassten Bürgermeister Karl Rehm, den Punkt kurzfristig von der Tagesordnung zu nehmen und noch einmal über einen anderen Standort nachzudenken. Doch ob der zu finden ist, ist aus Sicht der Stadt fraglich.

Obdachlosen-Container in Rain: Anwohner beklagen mangelnde Transparenz

Den Anwohnern auf der Unterschriftenliste geht es in ihrer Protestaktion zunächst um mangelnde Transparenz der Stadtpolitik. Wie es in einem Schreiben an Bürgermeister und Stadtrat heißt, habe man „mit großer Verwunderung“ eher zufällig von den städtischen Plänen erfahren und sei nicht im Vorfeld eingebunden gewesen.

Sie schreiben: „Wir können nicht nachvollziehen, warum das Wohnheim in einem Neubaugebiet entstehen soll Unser Wohngebiet besteht überwiegend aus jungen Familien und bei vielen hat die Familienplanung bereits begonnen oder steht kurz bevor. Wir bezweifeln, dass es sinnvoll ist, ein Wohnheim für Obdachlose in einem solchen Neubaugebiet anzusiedeln. Zudem sind wir darüber verwundert, dass das Wohnheim an einer der schönsten und exponiertesten Stellen des Wohngebiets angesiedelt werden soll.“

Bürgermeister Karl Rehm stellt indes klar, dass der Standort für die Container bereits im Mischgebiet liegt und von der Wohnbebauung durch eine Straße und ein leeres Grundstück getrennt ist.

Konstruktives Gespräch mit Bürgermeistern und Fraktionssprechern

Wie Thomas Braun, einer der drei Sprecher der BI, ausführte, sei „keiner der Anwohner strikt gegen ein Obdachlosenheim“. Die mangelnde Informationspolitik der Stadt aber und auch die Tatsache, dass im Vorfeld nicht einmal die direkten Nachbarn involviert gewesen seien, sei ihnen aufgestoßen. Er gibt zu, man laufe da schon Gefahr, vor dem geistigen Auge das Klischeebild von „Tippelbrüdern“ und „komischen Gestalten“ entstehen lassen. „Man ist halt vorsichtig“, sagt Thomas Braun.

Inzwischen jedoch habe es ein sehr konstruktives Gespräch mit Bürgermeister Rehm und den Fraktionssprechern gegeben, das einige Bedenken zerstreut habe. Zum einen sei der BI versprochen worden, nach Möglichkeit vor allem Familien im Container-Wohnheim unterzubringen. Zum anderen solle die Container-Lösung lediglich vorübergehend und zeitlich befristet sein. Zum dritten werde noch die Option geprüft, ob es im Neubaugebiet weiter nördlich ein Alternativ-Grundstück gebe.

"Wir verstehen ja auch die Stadt, die mit dem Rücken zur Wand steht"

Thomas Braun beschreibt die Stimmung innerhalb der Bürgerinitiative deshalb folgendermaßen: „Nicht alle sind mit dieser momentanen Situation zufrieden, aber wir werden dann damit leben können und hoffen, dass die Versprechen eingehalten werden. Wir verstehen ja auch die Stadt, die mit dem Rücken zur Wand steht.“

Auch Bürgermeister Karl Rehm spricht von einem „guten Gespräch“, das Stadt und BI miteinander geführt hätten. „Wir nehmen grundsätzlich die Bedenken der Bürger ernst, sind aber gerade in der Zwangslage, eine Lösung für die Obdachlosen finden zu müssen. Es handelt sich ja um Menschen, die in eine Notlage geraten sind und für die wir als Stadt sorgen müssen. Das ist unsere Pflicht.“

Das Thema soll noch einmal in den Rainer Stadtrat kommen

Der Bürgermeister sieht in der Containerlösung nur eine vorübergehende Regelung, da man ohnehin Obdachlose immer dezentral und anonym unterbringe. Man wolle Menschen in dieser Situation nicht auch noch stigmatisieren. Mittelfristig sucht die Stadt also nach geeigneten Immobilien. Kurzfristig versucht die Verwaltung, das vorgesehene Grundstück im Holunderweg 9 gegen ein anderes, weiter nördlich gelegenes, zu tauschen.

Ob das gelingt, ist derzeit offen. In etwa vier Wochen soll das Thema nochmals auf die Tagesordnung einer Stadtratssitzung. Aktuell sind 19 Menschen in Rain obdachlos und in städtischen Unterkünften untergebracht. Eine weitere vierköpfige Familie ist von Zwangsräumung bedroht und wird mutmaßlich in Kürze obdachlos. Früher hatte die Stadt Rain nur ein Gebäude für Obdachlose, inzwischen sind es vier Objekte, von denen jedoch eines mittelfristig abgerissen werden muss.

