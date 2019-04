vor 21 Min.

Rain: Bürgermeister Gerhard Martin tritt nicht mehr an

Gerhard Martin ist seit 1990 Bürgermeister in Rain. Bei der kommenden Wahl tritt er nicht mehr an.

Martin ist seit 1990 Rathauschef in Rain und damit einer der dienstältesten im Landkreis. Eine weitere Amtszeit wird er aber nicht angehen.

Jetzt ist es bekannt: Rains Bürgermeister Gerhard Martin (SPD) tritt bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 nicht mehr an. Dies hat er am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz wissen lassen.

Nach 30 Jahren wird er als Rathauschef der Tillystadt aufhören. Mit fünf Amtsperioden war er eines der dienstältesten Gemeindeoberhäupter im Landkreis Donau-Ries. Mit der Entscheidung, nun kein weiteres Mal ins Rennen zu gehen, schließt er sich den zahlreichen Lech-Bürgermeistern der Region an, die ebenfalls mitgeteilt haben, aufzuhören: Robert Ruttmann (Holzheim), Gerhard Pfitzmaier (Münster), Roland Dietz (Genderkingen) und Peter Mahl (Niederschönenfeld).

Bekanntlich stehen auch sonst weitere Rathauschefs im Donau-Ries-Kreis nicht mehr zur Verfügung, darunter etwa Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert. Gerhard Martin wurde 1990 zum ersten Mal in dieses Amt gewählt. Der Diplom-Rechtspfleger hatte damals überraschend den CSU-Gegenkandidaten Anton Fuchs geschlagen.

Themen Folgen