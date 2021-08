CSU Rain fordert endlich eine Nachbarschaftshilfe

Rain

Bei der jüngsten Vorstandssitzung des CSU-Ortsverbands Rain stand auch das Thema Nachbarschaftshilfe wieder auf der Agenda. Alle Anwesenden waren sich dabei einig: Soziales Engagement und ein aktives Miteinander waren selten so wichtig für den Zusammenhalt wie in Zeiten von Corona. Ortsvorsitzende Claudia Marb, die in den vergangenen Wochen in Rathaus und Landratsamt Bürgermeister und Landrat vertreten hat, erklärte dazu: „Insbesondere ältere Menschen sind mehr denn je auf Unterstützung und Hilfestellungen im Alltag dringend angewiesen. Aus diesem Grund halten wir es für absolut notwendig, die geplante Nachbarschaftshilfe in Rain schnellstmöglich umzusetzen.“ Die ehrenamtliche Coronahilfe Rain leistet bereits wichtige Arbeit, es ist nach Überzeugung der CSU aber auch eine aktive Unterstützung vonseiten der Stadt geboten.

