Rain

14:00 Uhr

Cellokonzert in Rain: Hinreißendes musikalisches Techtelmechtel

Viktor Töpelmann (rechts) und Gerhart Darmstadt brachten in der evangelischen Kirche Rains Alte Musik zum Klingen in der Besetzung Bassgambe (Töpelmann) und Cello (Darmstadt).

Plus Mit Viktor Töpelmann und Gerhart Darmstadt treten zwei ausgezeichnete Interpreten in der evangelischen Michaelskirche in Rain auf. Warum ihre Vorträge so spannend sind.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Es war ein hinreißendes Techtelmechtel, auf das sich Mademoiselle Basse de Viole (Bassgambe) und Signor Violoncello (Cello) an diesem novembernassgrauen Abend in der evangelischen Kirche St. Michael in Rain einließen. Oder anders gesagt: Rain kann sich gratulieren, den Musiker Viktor Töpelmann eingebürgert zu haben. Der als ausgewiesener Fachmann für Alte Musik hochinteressante, inhaltlich fesselnde Konzerte (nicht nur in Rain) veranstaltet und als Gambist oder Cellist auch spielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen