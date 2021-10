Rain

17:30 Uhr

Das tut sich bei den Bauarbeiten am Schulzentrum in Rain

So sieht die Baustelle am Schulzentrum derzeit aus der Vogelperspektive aus. Der große Neubau in der Mitte ist der sogenannte Bauteil C.

Plus Kreis-Bauausschuss und Mittelschulverband Rain beschließen die weitere Gestaltung des Großprojekts. Unstimmigkeiten gibt es beim Übergang zur Turnhalle.

Von Barbara Würmseher

Im Herzen des Rainer Schulzentrums klafft ein riesiges Loch: Der sogenannte Bauteil C des Neubauprojektes, der größte und aufwendigste Trakt der gesamten Anlage, wird gerade nach seinem Abriss systematisch erneuert. Ebenso laufen am daneben stehenden Bauteil D derzeit die Rohbauarbeiten. „Wir kommen wirklich gut voran“, erklärte Joachim Aurnhammer, Hochbauleiter am Landratsamt Donauwörth, am Donnerstag den Fortschritt der Bauarbeiten in der Sitzung des Kreis-Bauausschusses und des Mittelschulverbands Rain. Im bereits fertiggestellten Keller des Bauteils C steht das Wasser knapp 1,50 hoch – und das absichtlich. Wie Aurnhammer erklärte, wurden die Räume aus statischen Gründen bewusst geflutet. Man spricht hier von einer sogenannten Auftriebssicherung. Es soll verhindert werden, dass der relativ wasserdichte Keller „aufschwimmt“, daher wird er befüllt, um ein Gegengewicht herzustellen.

