Das wird der Jugendtreff in Rain: Container auf dem Eislaufplatz

Plus Stadtrat Rain beschließt, auf dem ehemaligen Schlittschuhplatz Container für einen Jugendtreff zu errichten. Warum der Standort in den Augen des Rats ideal ist.

Früher haben sich Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler zuhauf dort bei Minusgraden getummelt. Doch die anhaltend milden Winter machen aus dem Eisplatz im Rainer Fasanenweg neben dem TSV-Gelände Jahr um Jahr eher eine Riesenpfütze, als eine befahrbare Natureisbahn. Mit anderen Worten: Die stattliche Fläche liegt seit Langem brach. Eine neue Verwendung ist nicht in Sicht, seit der dort geplante Soccerplatz ob der geschätzten von 500.000 Euro Kosten auf Eis gelegt wurde.