Der Haushalt der Stadt Rain birgt Herausforderung und Risiken

Plus Mit 36,8 Millionen Euro hat der Etat der Stadt Rain ein nie da gewesenes Volumen. Es fehlt einerseits ganz gewaltig an Steuereinnahmen, andererseits stehen Ausgaben an, die nicht gestoppt werden können.

Von Barbara Würmseher

Kann die Stadt Rain diesen Haushalt noch stemmen? Nur mit großer Kraftanstrengung – da sind sich alle Beteiligten vom Kämmerer und Bürgermeister bis hin zum einzelnen Stadtrat einig. Nicht nur Alfred Marb, der das umfangreiche und höchst knifflige Zahlenwerk virtuos erstellt hat – übrigens zum letzten Mal nach 44 Jahren in der Kämmerei –, ließ durchblicken, dass der Etat einen echten Spagat darstellt: Auf der einen Seite fehlen Einnahmen von 900.000 Euro, auf der anderen Seite gibt es eine sehr langen Liste an notwendigen Investitionen. Insgesamt umfasst der Etat bisher nie da gewesene 36,8 Millionen Euro (15,16 Millionen im Vermögenshaushalt, 21,65 Millionen im Verwaltungshaushalt).

