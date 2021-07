Der Lachnerpreis in Rain wird heuer wieder verliehen

Plus Das Kuratorium hat sich neu formiert und die Preisträger für diesen Herbst gewählt.

Der Rainer Lachnerpreis, den die Stiftung der Sparkasse Rain auslobt, soll heuer wieder verliehen werden. Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr hat sich nun ein neues Kuratorium formiert und konstituiert, das auch die Preisträger 2021 bereits festgelegt hat. Diese werden jedoch – wie üblich – bis zum Tag der Preisverleihung, dem Donnerstag, 25. November, als Geheimnis gehütet.