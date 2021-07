Der Lerchenweg in Rain – eine Rennstrecke?

Plus Anwohner im Ziegelmoos beklagen bei Bürgermeister Karl Rehm die angespannte Lage in ihrem Viertel. Vor allem die Lkw sind ihnen ein Ärgernis.

Die Bewohner im Rainer Lerchenweg sind genervt: zunehmendes Verkehrsaufkommen auf dieser Hauptachse im Ziegelmoos, schadhafte Asphaltdecke, überschwappender Kanal ... In den vergangenen Jahren hat sich bei manchen Bürgern einiger Unmut angestaut, dem sie jetzt bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Karl Rehm Luft machten.