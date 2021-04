Rain: Die Obdachlosen-Container im Neubau-Gebiet kommen

Plus Der Stadtrat Rain beschließt, als Übergangslösung für etwa zwei Jahre, im Neubaugebiet „Unterer Kirschbaumweg“ Behelfsunterkünfte für Wohnungslose aufzustellen. Damit ist das Thema aber nicht erledigt.

Die geplanten Wohncontainer für Obdachlose – im Mischgebiet „Unterer Kirschbaumweg“ östlich neben der Rainer Neubausiedlung gelegen – werden kommen und das so bald wie möglich. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, obwohl damit die gewünschte Anonymität der betroffenen Wohnungslosen nicht gewährleistet ist und außerdem gegen den erklärten Willen einiger Bewohner des Viertels, die als Interessensgemeinschaft auftreten. Sie sprechen sich auf einer Liste mit 66 Unterschriften gegen diese Containerlösung in ihrer nahen Umgebung aus. Zwei Anwohner distanzieren sich allerdings laut Bürgermeister Karl Rehm mittlerweile von dieser Haltung und haben ihre Unterschriften zurückgezogen.

Die Stadt Rain verfügt derzeit über keine weiteren dezentralen Unterkünfte

Der Stadtchef informierte die Ratsmitglieder jetzt über den aktuellen Sachstand. Demnach gibt es derzeit keine andere Lösung. Weder verfügt die Stadt über geeignete dezentrale Häuser – im Gegenteil sind die vier vorhandenen Unterkünfte teilweise in baulich sehr schlechtem Zustand und müssen saniert werden – noch kann sie sich viel Zeit mit der Suche lassen.

Denn die Zahl der Wohnungslosen hat sich in den vergangenen zwei, drei Jahren auf 19 nahezu verdoppelt und eine weitere Familie ist aktuell von der Zwangsräumung ihrer Wohnung bedroht. Zudem befürchten die Verantwortlichen in Stadtverwaltung und Stadtpolitik, durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise könnten für weitere Bürger soziale Notlagen entstehen.

Die blaue Fläche ist der Standort der Obdachlosen-Container. Die rosafarbene Fläche stellt die Wohnsiedlung dar. Oben verläuft die Staatsstraße 2027 (Neuburger Straße).

"Wir stehen mit dem Rücken zur Wand"

„Es besteht Handlungsbedarf für schnelle Lösungen“, sagte Bürgermeister Rehm angesichts der Gesamtsituation jetzt in der Stadtratssitzung. „Der Stadtrat will Bürger in Not nicht buchstäblich an den Rand der Gesellschaft drängen, sieht sich aber unter Handlungsdruck. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Die derzeit einzig mögliche Lösung liegt nun – nach einhelliger Meinung der Stadträte – in einer auf etwa zwei Jahre angelegten vorübergehenden Container-Situation. Eine angedachte Verlegung auf ein nördlicheres Grundstück ist laut Bürgermeister Rehm keine bessere Variante, denn dann „würden die Obdachlosen nahe dem neu zu bauenden Kindergarten wohnen und stünden somit stärker im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Stadt hat aber diesen Menschen gegenüber auch eine Fürsorgepflicht.“

Alle Fraktionen stehen hinter der Container-Lösung

Sämtliche Fraktionen stellten sich hinter die vorgeschlagene Containerlösung, die sie als derzeit alternativlos betrachten. Alle Stadträte votierten einstimmig dafür, dass die Verwaltung nun den dafür erforderlichen Bauantrag erstellt und vorlegt.

Manuel Paula erklärte im Namen der CSU, er könne dieser aktuell einzig möglichen Lösung folgen, seine Partei wünsche sich allerdings, Alternativen für die Zukunft zu finden. „Ich hoffe sehr“, sagte er, „dass sich die Bedürftigen trotzdem bei uns wohlfühlen.“

Martin Strobl (Wählervereinigung Rainer Stadtteile) betrachtet die Container als „zielführende Zwischenlösung“. Insgesamt gehe es allerdings um das Thema sozialer Wohnungsbau. Da seien Lösungen gefragt. Auch war für ihn die Frage wichtig, wie man das Thema Obdachlosigkeit für die Betroffenen künftig begleitet. „Es geht um mehr, als um Standortsuche“, sagte er. „Es geht auch darum, das Thema nachhaltig zu gestalten. Das ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen wollen.“

"Wir haben eine Christenpflicht für diejenigen in Not zu sorgen"

Simon Briglmeir schloss sich den vorgenannten Meinungen an. Auch ihm war im Namen der Jungbürger/Unabhängigen das Thema Standortsuche für Sozialwohnungen wichtig.

Joachim Düsing (PWG) fand die Randlage der Container-Unterkünfte „gerade noch akzeptabel“. Immerhin sei es für die Bewohner dort wichtig, Versorgungseinrichtungen wie etwa Einkaufsmärkte fußläufig erreichen zu können. Im Übrigen, so sagte er, „haben wir die Christenpflicht für diejenigen zu sorgen, die verschuldet oder unverschuldet in diese Not geraten.“

Marion Segnitzer-König (SPD) betonte ausdrücklich den Charakter einer Übergangslösung, die die Container darstellen. Man müsse weitere dezentrale Unterkünfte schaffen, um vor allem auch die Stigmatisierung der Bedürftigen zu vermeiden. Präventives Arbeiten ist ihr ebenso wichtig. Diese Meinung vertrat auch Florian Riehl für die Freien Wähler, der ebenfalls seine Zustimmung zum Konzept gab, aber eben auch den Fokus auf dezentrale Wohnungen legte.

Bürgermeister Karl Rehm bekräftigte nochmals: „Wir sind nicht glücklich über den Standort, haben aber eine Notsituation, mit der wir akut umgehen müssen. Diese Lösung verschafft uns die Zeit, etwas Besseres zu schaffen.“ Wichtig sind ihm daneben auch zweierlei Aspekte: Mit der Interessensgemeinschaft Kontakt zu halten, falls es Probleme gebe und die Obdachlosen zu betreuen, durch entsprechende Fachstellen. „Wir wollen uns kümmern, so gut es geht und meine Hoffnung ist, dass aus dieser Situation auch Hilfsbereitschaft entsteht.“

