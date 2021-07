Die Stadt Rain hat ein neues Wanderwege-Netz

Direkt vor der Haustüre der Tillystadt gibt es eine Reihe attraktiver Wege, die es sich lohnt zu Fuß zu erlaufen. Hier werden sie vorgestellt.

Urlaub und Erholung in der Heimat gewinnen immer mehr an Bedeutung – besonders momentan nach so vielen Monaten in Homeoffice und Homeschooling. In Zeiten des harten Lockdowns war teilweise kaum mehr erlaubt, als spazieren zu gehen. Und viele haben sich tatsächlich verstärkt zu Fuß in die nähere Umgebung aufgemacht. Für alle, denen der Sinn nach solchen Ausflügen raus in die Natur steht, bietet die Stadt Rain ab sofort ein umfangreiches Wanderwegenetz.

Bürgermeister Karl Rehm eröffnete es jetzt zusammen mit den Stadtratskollegen Stefan Degmair und Manuel Paula, mit den beiden Tourismus-Amt-Mitarbeiterinnen Sarah Siekmann und Carina Stelzle sowie mit Klemens Heininger vom Ferienland Donau-Ries.

Rehm hat die Wege im Frühjahr selbst schon erwandert, wie er sagte, und findet sie „alle sehr schön“. Zu seinen besonderen Favoriten erklärte er den Rundwanderweg Bayerdilling, nicht zuletzt deshalb, weil man – wie er augenzwinkernd sagte – vor der Wanderung und danach in den beiden örtlichen Wirtschaften „auf eine Halbe Bier“ einkehren könne.

Das Team des Tourismusbüros Rain hat in der Pandemie die veranstaltungsfreie Zeit dazu genutzt, die Wege auszukundschaften und zu beschildern. Das gesamte Netz umfasst nun sowohl komplett neue Strecken als auch altbewährte Wege, bei denen teilweise Ausbesserungen vorgenommen wurden.

Sieben verschiedene Routen laden zu kleinen Auszeiten direkt vor der eigenen Haustür ein, verbunden mit viel Bewegung an der frischen Luft. Alle Strecken sind als Rundwege ausgeschildert. Und das sind sie im Einzelnen:

Die beiden Rundwanderwege Bayerdilling (6,2 Kilometer) und Esterholz (6,8 Kilometer) können einzeln erwandert werden oder auch durch den 1,3 Kilometer langen Verbindungsweg für eine größere Tour zusammengelegt werden. Auf den Forst- und Feldwege genießen Wanderer die Ruhe und die Natur im Wald und entlang des Waldrandes. An idyllischen Plätzen laden Sitzbänke zu einem kurzen oder längeren Verweilen ein.

Der Grüngürtel-Stadtrundweg (3,3 Kilometer) führt auf stadtnahen Wegen durch die blühenden Parkanlagen der Stadt Rain , vorbei an Schloss, Wasserturm und Mariengrotte rund um die Altstadt.

Die drei Rundwege Jungbrunnen (5,7 Kilometer), Vital-Route (8,7 Kilometer) und Fitness-Route (11,2 Kilometer) werden in Kooperation mit der AOK Bayern angeboten. Diese sind ganz nach persönlicher Vorliebe und Kondition für Erholung suchende Wanderer und Spaziergänger genauso wie für Sportler zum Walken und Laufen geeignet. Auf den angebrachten Tafeln sind Aufwärm- und Dehnübungen sowie Informationen zum Thema Herzfrequenztraining zu finden.

Auf dem Oberndorfer Tillyweg (21 Kilometer) können sich Interessierte auf die Spuren der Schlacht bei Rain (14./15. April 1632) begeben. Der Weg führt bei Oberndorf und Rain beiderseits des Lechs vorbei an Feldherrn Tillys Lager, der Übergangsstelle des schwedischen Heers und dem Schlachtfeld. Hinweisstelen geben Informationen zu den historischen Gegebenheiten.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Rain sowie im Tourismusbüro im Rathaus, auch in Form einer Broschüre.