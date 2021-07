Rain

Die neue Rettungswache in Rain nimmt Gestalt an

So ist die Südansicht auf die Rettungswache, wenn sie denn ein Flachdach bekommen sollte. Diese Lösung wird vom Bauausschuss Rain favorisiert.

Plus 2023 wird das jetzige Gebäude des Sanitätswagens abgerissen. Es eilt also mit einem Neubau. Wie soll dieser aussehen?

Von Barbara Würmseher

Der geplante Neubau der BRK-Rettungswache in der Rainer Schlehenstraße (nahe Aktivita) geht in die nächste Phase der Realisierung. Bisher ist der Rettungswagen am Schulzentrum stationiert. Mit dessen aktuell laufendem Abriss soll aber ja bekanntlich im September oder Oktober 2023 dann auch das Gebäude der Rettungswache verschwinden und muss rechtzeitig durch ein neues ersetzt werden. Vom Stadtrat gewünscht und im Juli 2020 beschlossen, ist ein Rettungszentrum gemeinsam mit einem unmittelbar benachbarten neuen Feuerwehrgerätehaus, für das derzeit allerdings keine konkreten Details feststehen.

