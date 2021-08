Rain

20:57 Uhr

Fußball-Regionalliga: TSV Rain muss sich dem FC Augsburg II geschlagen geben

Plus Der TSV Rain verliert am Samstagabend zuhause gegen den FC Augsburg II. Vor allem die erste Hälfte der von Ausfällen gebeutelten Tillystädter war dabei schwach.

Von Fabian Kapfer

Es wurde nichts mit der perfekten Woche für den TSV Rain. Nachdem die Tillystädter vergangene Woche den ersten Saisonsieg feierten und unter der Woche im Pokal in die nächste Runde einzogen, setzte es am Samstagabend eine Niederlage im Georg-Weber-Stadion. Ein 2:4 (0:2) stand am Ende der Partie gegen den FC Augsburg II zu Buche. Die Mannschaft des TSV, die nach wie vor einige Ausfälle zu beklagen hat, zeigte vor allem in Hälfte eins eine schwache Vorstellung.

