Rain

vor 16 Min.

Gerhard Martin wird in Rain zum Altbürgermeister ernannt

Plus Für 30 Jahre Amtszeit erhält Gerhard Martin die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ verliehen. Welche Projekte in seiner Ära die herausragenden waren.

Von Barbara Würmseher

Wie viele Ereignisse, nachhaltige Entscheidungen und wegweisende Entwicklungen es letztendlich waren, kann wohl keiner mehr verbindlich eruieren. Fest steht: Nach 30 Jahren als Bürgermeister der Stadt Rain hat Gerhard Martin so viele große und kleinere Spuren hinterlassen, dass sämtliche Redner beim jetzigen Festakt nicht weit genug ausholen konnten, die Gesamtleistung des ehemaligen Stadtchefs auf den Punkt zu bringen. Da fügte sich in diversen Rückblicken eine Vielzahl von Puzzlesteinen aneinander – in Wort und Bild, als Video- und Sketch-Einlagen –, die in der Summe eine bemerkenswerte Politiker-Persönlichkeit porträtierten. Im Laufe des Festakts im Rainer Schlossgarten wurde Gerhard Martin mit dem Ehrentitel „Altbürgermeister“ ausgezeichnet.

