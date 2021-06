Rain

11:06 Uhr

Großes Lob für eine kleine Rübe in Rain

Schlüsselübergabe: Markus Müller übergibt den Traktorschlüssel an Zuckerrübenkönigin Magdalena Röckl.

Plus Der Bauernverband will das Bewusstsein für regionale Lebensmittel stärken. In Rain macht er Station. Die Beteiligten überschlagen sich mit Lob für die lokale Zuckerrübe.

Von Daniel Weigl

Woher kommen eigentlich die Eier für das Frühstücksomelett? Wer hat das Mehl für den Geburtstagskuchen gemahlen? Von welchem Tier stammt das Steak auf dem Grill? Noch vor ein paar Jahren waren diese Fragen eher zweitrangig. Egal woher das Essen auf dem Teller kommt, Hauptsache es liegt irgendwas darauf – so zumindest der Anschein.