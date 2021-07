Rain

vor 18 Min.

Interessensgemeinschaft Rainer Winkel: Johannes Geier geht

Johann Geier hat in knapp 30 Jahren viele Impulse für die kulturelle Belebung des Riner Winkels gegeben. Unter anderem die Aktion „Künstliches Dorf Gempfing“, aus der dieser Bilderrahmen in einem Privatgarten übrig geblieben ist.

Plus Fast 30 Jahre war Johannes Geier an der Spitze der IG Rainer Winkel. Jetzt stellt er sich nicht mehr zur Wahl. Was die Gründe sind.

Von Barbara Würmseher

Wenn die Interessensgemeinschaft Rainer Winkel (IGRW) am heutigen Freitagabend, 16. Juli, seine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen abhält, steht eines fest: Es wird eine einschneidende Veränderung geben. Denn Johannes Geier, Mitbegründer des Vereins, Ideen- und Impulsgeber, langjähriger Vorsitzender, Motor und engagierter, streitbarer Geist für die gute Idee, verlässt den Vorstand. Er stellt sich nach fast 30 Jahren nicht mehr zur Wahl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen