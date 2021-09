Rain

Irritationen über „Wahlkampfgetöse“ der CSU Rain

Plus Claudia Marb und der Ortsverband der Christsozialen hatten sich für Nachbarschaftshilfe in Rain stark gemacht und Kritik geübt, es passiere zu wenig im Rathaus zu diesem Thema. Das löst Verwunderung aus.

Von Barbara Würmseher

Die CSU Rain hat sich in ihrer Vorstandssitzung für das Thema Nachbarschaftshilfe in der Tillystadt starkgemacht. Ortsverbandsvorsitzende und Zweite Bürgermeisterin Claudia Marb wurde in einer Pressemitteilung über diese Sitzung mit den Worten zitiert: „Insbesondere ältere Menschen sind mehr denn je auf Hilfestellungen im Alltag dringend angewiesen. Aus diesem Grund halten wir es für absolut notwendig, die geplante Nachbarschaftshilfe in Rain schnellstmöglich umzusetzen.“ Ihre Kritik: Im Rathaus sei zu diesem Thema bislang wenig geschehen.

