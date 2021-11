Jugendliche stehlen Tabak in Rainer Supermarkt

Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger werden in einem Supermarkt in Rain auf frischer Tat ertappt.

Ein Supermarktbetreiber aus Rain hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr zwei Jugendliche beim Klauen erwischt. Laut Angabe der Polizei bemerkte der selbstständige Kaufmann die zwei Buben im Alter von 14 und 16 Jahren in seinem Markt. Er beobachtete zudem, wie der Jüngere ein Päckchen Tabak in seiner Hosentasche verschwinden ließ, während der 16-Jährige "Schmiere" stand.

Im Kassenbereich des Rainer Supermarkts wurden die jugendlichen Ladendiebe gefasst

Danach durchquerten die beiden den Kassenbereich, ohne den Tabak im Wert von fünf Euro zu bezahlen. Wie die Beamten mitteilen, wurden die Diebe dabei gefasst und die Personalien festgestellt. Der Supermarktbetreiber erstattete eine Anzeige gegen die beiden Jugendlichen. (pm)