Rain

vor 9 Min.

Jugendtreff, Halfpipe, Partys: Das hat die Jugend in Rain so vor

Früher gab es eine Skaterbahn in Rain, doch inzwischen ist diese komplett abgebaut. Der Jugendrat wünscht sich unter anderem, diese wiederzubeleben.

Plus Der neue Jugendrat in Rain traf sich mit dem Jugendpartnerverein und Bürgermeister Rehm. Dabei wurden Pläne und Ideen formuliert. Was dabei zur Sprache kam.

Von Barbara Würmseher

In der Stadt Rain leben knapp 10.000 Menschen, darunter rund 2000 Kinder und Jugendliche über sechs Jahren. Die Interessen eines Großteils dieser jungen Menschen – von etwa zwölf Jahren aufwärts, aber auch die junger Erwachsener bis etwa Mitte 20 – hat unter anderem auch der neu gewählte Jugendrat im Fokus. Er traf sich jetzt zur gemeinsamen Sitzung mit Vertretern des Jugendpartnervereins, um über Ziele und Wünsche zu diskutieren.

