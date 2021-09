Rain

vor 50 Min.

Kampagne gestartet: Südzucker in Rain erwartet gutes Ergebnis

Am Anfang steht ein Wasserstrahl: Wenn die Zuckerrüben in der Fabrik in Rain angeliefert werden, wird von den Früchten erst einmal anhaftendes Erdreich entfernt. Am Dienstag ist die aktuelle Kampagne angelaufen.

Plus Die neue Kampagne im Werk in Rain hat begonnen. Welchen Anteil der Bio-Zucker einnimmt, wie die Produktpalette aussieht und was nicht passieren sollte.

Von Wolfgang Widemann

So allmählich breitet sich der erdig-süßliche Geruch im Südzucker-Werk in Rain wieder aus. Seit Dienstag werden dort Rüben angeliefert, aus denen im Produktionsprozess der Zucker gewaschen wird. Hunderttausende Tonnen der Früchte werden jetzt rund um die Uhr mit Lastwagen angeliefert – und die Verantwortlichen hoffen, dass die Kampagne ohne größere Störungen abläuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen