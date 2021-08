König wiedergewählt: Konstanz bei der SPD in Rain

Daniel König führt weiter den SPD-Ortsverein. Kritik gibt es an der Kita-Satzungsänderung, auch der Bahnhalt in Staudheim ist Thema bei den Genossen.

Auf ein trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen ereignisreiches Jahr hat Ortsvorsitzender Daniel König bei der Jahreshauptversammlung der SPD Rain zurückblicken können. Der Schwerpunkt lag hierbei vor allem auf der Arbeit im Stadtrat.

Nach einem eher turbulenten Start habe dieser inzwischen zusammengefunden, so König. Die Aufgaben, die die Stadt in den kommenden Jahren zu schultern habe, seien enorm. Neben dem Bau der Schulen, der Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen und auch dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses werden unzählige Straßen, die Wasserversorgung und auch die Dorferneuerung in den Ortsteilen den Haushalt vor große Herausforderungen stellen, sagte der Dritte Bürgermeister. Gleichzeitig müsse man weiter nach potenziellen Bau-, aber auch neuen Gewerbegebieten Ausschau halten.

Die SPD versucht, sich immer konstruktiv im Stadtrat Rain einzubringen

Dabei dürfe man nicht vergessen, sich Programme zu überlegen, um auch die Nutzung bestehender Leerstände attraktiver zu machen. Stellvertretender Vorsitzender Christian Martin bekräftigte, dass man stets versuche, sich konstruktiv in die Arbeit des Stadtrats einzubringen. So habe man beantragt, zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen der Bahnhaltepunkt Staudheim wieder in Betrieb genommen werden kann. Als Wermutstropfen betrachtet Fraktionsvorsitzende Marion Segnitzer-König die Satzungsänderungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. So seien das Eintrittsalter heraufgesetzt und die Gebühren deutlich erhöht worden, was vor allem Familien mit unter Dreijährigen trifft. „Das veränderte Einstiegsalter sichert uns keinen einzigen zusätzlichen Betreuungsplatz.

Hierfür kann die Lösung lediglich sein, die beschlossenen Baumaßnahmen zur Erweiterung der Krippe am Rathaus so schnell wie möglich und bis dahin gegebenenfalls Zwischenlösungen umzusetzen. Eine Gebührenerhöhung um teilweise bis zu 25 Prozent für unter Dreijährige halten wir gerade in der aktuellen Zeit für nicht vertretbar. Wir bedauern sehr, dass die Stadt Rain zulasten einzelner Familien einen deutlichen Rückschritt im Bereich der Kinderbetreuung macht. Familienfreundlichkeit sieht für uns anders aus“, erklärte Segnitzer-König.

Bundestagskandidat Christoph Schmid lobt die gute Zusammenarbeit

Unterbezirksvorsitzender und Bundestagskandidat Christoph Schmid bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der SPD in Rain. Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand mit deutlicher Mehrheit bestätigt: Vorsitz Daniel König; stellvertretender Vorsitz Christian Martin; Kassenwart Siegfried Segnitzer; Schriftführerin Marion Segnitzer-König; Beisitz: Reinhard Prummer, Gabriele Kugler, Gani Deniz, Simone Segnitzer, Sebastian Segnitzer und Tobias Se (dz)itzer; Revisoren Marlies Zinsinger und Siegfried Echtler.