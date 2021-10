Konzert in Rain: Makelloses Miteinander bei "Musica Antiqua"

Das Ensemble Musica Antiqua verschafft den Werken oft unterschätzter Komponisten des 17. Jahrhunderts in erfreulicher Weise Gehör. In der Rainer Stadtpfarrkirche wird der musikalische Reichtum dieser Epoche erlebbar

„Man muss immer etwas haben, worüber man sich freuen kann.“ Zur musikalische Blütenlese mit dem Ensemble Musica Antiqua Salzburg begrüßte Stadtpfarrer Jörg Biercher zahlreiche Gäste in der Rainer Pfarrkirche St. Johannes. Tatsächlich trug das Konzert mit einem bunten Strauß vor- und frühbarocker Musik wesentlich zur Freude des Sonntagabends bei.

Oft unterschätzt und häufig weitgehend vergessen sind die zahlreichen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Zu Unrecht, wie sich immer wieder herausstellt, wenn Gelegenheit ist, ihre Werke zu erleben. Johann Heinrich Schmelzer, Johann Staden, Samuel Scheidt, Johann Jakob Froberger, dazu die Italiener Biagio Marini, Giovanni Martino Cesare und Bartolomeo Selma y Salaverde hießen die im Kirchenkonzert präsentierten Vertreter ihrer Zeit. Als jüngster und wohl bekanntester war Johann Joseph Fux vertreten, dessen Lehrwerk über die Grundlagen des Kontrapunkts zahlreichen Nachfahren den Weg wies.

Ihnen allen ließ das Ensemble Musica Antiqua Salzburg mehr als nur Gerechtigkeit widerfahren. Der Abwechslungsreichtum der Stücke unterstrich, wie lebendig die Musikszene der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war, oft unter denkbar schwierigen Bedingungen, tobte doch dreißig Jahre lang Krieg in Mitteleuropa.

Das Quintett ist historisch stimmig besetzt

Das mit Barockposaune, Truhenorgel/Cembalo, Gambe, Blockflöten und Zink historisch stimmig besetzte Quintett bestach durch jederzeit behutsame Phrasierung und vor allem einen hochgradig akkuraten Zusammenklang. Gerade im natürlichen Hall der spätgotischen Architektur der Rainer Stadtpfarrkirche, der jede kleinste Schludrigkeit im Miteinander gnadenlos bestrafen würde, zeigte sich ein makellos zusammenspielendes Ensemble, in dem jedes einzelne Instrument in wohl gewogener Klanglichkeit das Seine zu einem überaus empfindsam ausbalancierten, harmonischen Miteinander beitrug.

Der glasklare Zink von Mathijs Lunenburg, die feingliedrigen Blockflöten von Andrea Guttmann-Lunenburg, die prägnante Barockposaune von Stefan Konzett, das feinsinnige Cembalo und präzise Portativ von Johannes Hämmerle und die sensitive Gambe von Viktor Töpelmann fügten sich zu einem Ganzen, das weit mehr war als die Summe seiner Teile. So wurde in wahrhaft erfreulicher Weise der Reichtum einer Epoche erlebbar, die uns Heutigen leider viel zu wenig präsent ist.

Weitere Konzerte der kleinen Reihe klassischer Konzerte sind geplant am 7. November in der evangelischen Kirche St. Michael sowie am 5. Dezember wiederum in St. Johannes.