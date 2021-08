Lkw-Fahrer scheitert mit Wendemanöver auf B16 bei Rain

Der Fahrer eines Lkw will in der Nacht auf Samstag bei Rain mit seinem Gespann auf der B16 wenden. Das Manöver geht aber schief.

Am Samstag ist ein Lkw-Fahrer mit einem Wendemanöver auf der B16 gescheitert und hat damit maßgeblich den Verkehr behindert. Das teilte die Polizei Rain mit. Gegen 01.50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Gliederzug den Südring. Er kam von seiner Abladestelle in Rain und wollte zu seinem Firmensitz in Geslau zurück fahren. Aufgrund der aktuellen Sperrungen gelangte er auf den Südring.

Elektrik und Bremsanlage bei Manöver erheblich beschädigt

Er befuhr dort die Auffahrt Rain Ost in Fahrtrichtung Neuburg. Im Bereich der Einfädelungsspur versuchte er zu wenden. Wegen der mangelnden Breite der Straße war das allerdings nicht möglich, weshalb der Fahrer zurücksetzte. Bei diesem Manöver wurde die Luftversorgung für die Bremsanlage und die Elektrik erheblich beschädigt. Das Gespann stand nun quer zur Fahrbahn und ließ sich nicht mehr bewegen.

Verkehr war zwischenzeitlich komplett gesperrt

Der Verkehr war zunächst komplett gesperrt, etwas später nur halbseitig. Die Verkehrsbehinderungen dauerten etwa zwei Stunden an, bis ein hinzugerufener Abschleppdienst den Zug entfernen konnte. Die Polizei aus Rain übernahm die Verkehrsregelung. Für diese „gefährliche Situation - Wenden auf einer Kraftfahrstraße“ hat sich der Lkw-Fahrer laut der Polizei nun zu verantworten. Bisher wurde nicht bekannt, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. (dz)

