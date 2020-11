14.11.2020

Rain: Mann verfolgt Lkw nach Unfall auf eigene Faust

Plus Ein Mann will bei Rain einem Lastwagen ausweichen. Das Auto eckt an - der Mann verfolgt den Lkw und bremst ihn aus. Was dann geschah.

Auf der Staatsstraße 2027 bei Überacker ist es am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 48-jährige Fahrer eines Lastwagens und ein 59-jähriger Autofahrer fuhren zur Unfallzeit auf der St2027. Im Begegnungsverkehr wich der 59-Jährige dem nach seiner Sicht zu weit rechts fahrenden Lastwagen aus und touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite den Randstein.

Da der Lastwagenfahrer seine Fahrt fortsetzte, wendete der Autofahrer und fuhr dem Lastwagen hinterher. Er überholte den Lastwagen und bremste diesen zwischen Überacker und Gempfing aus, wodurch er laut Polizei zu einer Vollbremsung genötigt wurde. Der Lastwagen fuhr daraufhin an dem auf der Fahrbahn stehenden Auto vorbei und setzte seine Fahrt in Richtung Etting fort.

Polizei: Beide Fahrer müssen sich verantworten

Der Autofahrer nahm erneut die Verfolgung des Lastwagens auf und überholte diesen erneut. Nun setzte dieser sich so vor den Lastwagen, dass ein Vorbeifahren nicht mehr möglich war, wodurch auch der nachfolgende Verkehr daran gehindert wurde die Straße in Fahrtrichtung Etting zu befahren. Da sich beide Fahrzeugführer von der Unfallstelle am ersten Begegnungspunkt entfernten, müssen sich diese wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Des Weiteren muss sich der Lastwagenfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Missachtung des Rechtsfahrgebotes und der Autofahrer wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Die Polizeiinspektion Rain bittet Zeugen darum, sich bei der Dienststelle unter Telefon 09090/70070 melden. Es wird von der Polizei darauf hingewiesen, in solchen Fällen sofort die Polizei zu verständigen und unter keinen Umständen unter Missachtung der geltenden Verkehrsvorschriften eine selbständige Verfolgung eines Unfallbeteiligten erfolgen darf. (dz)

