„Marterl“ auf der B16: Ort der Erinnerung für verunglückte Frau zerstört

Im August 2020 starb eine junge Frau bei einem Autounfall auf der B16 auf tragische Weise. Ihre Familie gestaltete dort ein Marterl. Jetzt ist dieser Ort der Erinnerung zerstört.

An der B16 haben Unbekannte den Gedenkort zerstört, an dem eigentlich an eine verunglückte junge Frau gedacht werden soll. Wie die Polizei Rain mitteilt, ist das Kreuz des sogenannten Marterls, das kurz vor der Lechbrücke bei Rain direkt an der B16 stand, verschwunden.

Viele Autofahrende dürften das auffällige Kreuz samt Foto der Verstorbenen kennen: Es befand sich auf der Bundesstraße 16 von Donauwörth kommend etwa 100 Meter vor der Lechbrücke am rechten Straßenrand. Dort verunglückte im August 2020 in den frühen Morgenstunden eine 25-Jährige beim Frontalzusammenstoß mit einem Lkw.

Schon im August war Dekoration von der Gedenkstätte auf der B16 verschwunden

Die Familie der Verunglückten errichtete kurze Zeit nach dem tragischen Unglück mit Erlaubnis der Straßenbaubehörde an der Unfallstelle ein Kreuz und schmückte es mit Lichtern, Blumen und einem Foto der jungen Frau. Das Kreuz aber ist nun verschwunden. Laut Polizei Rain fehlten bereits Ende August erste Dekorationsstücke, seit dem 1. September ist von der Gedenkstätte nur mehr der Steinkranz übrig.

Die Polizei geht von Diebstahl aus, da der zuständigen Straßenmeisterei das „Marterl“ bekannt sei und dieses nicht entfernt habe. Der Schaden beträgt um die 300 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-10. (dz)

Lesen Sie dazu auch