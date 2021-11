Fasching: Entscheidungen in Rain und Monheim sind gefallen

Plus Auch die Faschingssaison 2021/2022 steht wegen Corona unter keinem guten Stern. Die Verantwortlichen in Rain und Monheim haben nun Nägel mit Köpfen gemacht.

Ausgelassenes Feiern wird es wohl in diesem Fasching wieder nicht geben: Nachdem die Pandemie die Narrenfreiheit schon vergangenes Jahr fast unmöglich gemacht hatte, haben zwar einige Vereine im Landkreis Donau-Ries die diesjährige Saison noch mit der Vorstellung der Prinzenpaare eröffnet. Die Stimmung in der Region ist jedoch trotzdem vielerorts aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung getrübt. Bei der Mehrheit der Faschingsclubs herrscht Unsicherheit, stellenweise hagelt es schon jetzt Absagen. Nun sind weitere dazugekommen - und die betreffen wahre Publikumsmagneten vergangener Jahre.