vor 3 Min.

Rain: Nach Ehestreit betrunken mit dem Auto gefahren

Die Polizei findet in einem Schrebergarten einen Mann in seinem Auto, der nicht auf Ansprache reagiert. Er wollte dort nach einem Ehestreit schlafen.

Der Polizei in Rain ist in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr mitgeteilt worden, dass sich in einer Schrebergartensiedlung ein laufendes Auto befindet, in dem eine Person sitzt und nicht auf Ansprache reagiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der Fahrer betrunken war und kurz zuvor mit knapp 1,4 Promille zu den Schrebergärten fuhr, um dort nach einem Ehestreit zu nächtigen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die restliche Nacht konnte er bei Verwandten unterkommen.

