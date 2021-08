Rain

30.08.2021

Nach dem Aus des Blumenhotels in Rain: Neuer Schauplatz für den Rosenball

Der Rosenball des Rainer Faschingsclubs soll am 13. November im Saal der Remise des Landsteakhauses Bürger in Marxheim stattfinden. So lauten die Pläne. Demnächst entscheidet das FCR-Komitee, ob die Einladungen zum Ball verschickt werden können oder ob die aktuellen Corona-Richtlinien eher dagegensprechen.

Plus Der Faschingsclub Rain muss sich mit der Schließung des Dehner-Blumenhotels vom früheren Schauplatz seines Rosenballs verabschieden. Wie geht es nun weiter?

Von Barbara Würmseher

Eines der wenigen großen gesellschaftlichen Ereignisse in Rain war alljährlich Anfang/Mitte November der Rosenball, zu dem der Rainer Faschingsclub (FCR) geladen hatte: elegante Damen in großer Robe, Herren in Anzug oder Smoking, Livemusik für Cha-Cha-Cha und Wiener Walzer, schick gekleidete Garde- und Komitee-Mitglieder und die Präsentation der neuen Prinzenpaare.

