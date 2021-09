Rain

20:25 Uhr

Niederlage am Dienstagabend: Rain enttäuscht gegen Eltersdorf

Plus Der TSV Rain verliert das wichtige Heimspiel gegen Eltersdorf. Trainer Krzyzanowski ärgert sich vor allem über die erste Hälfte und vermisst Grundtugenden.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain hatte sich für das Duell gegen den SC Eltersdorf viel vorgenommen, stand aber nach Abpfiff vor heimischen Publikum abermals mit leeren Händen da. Die 0:2 (0:1)-Niederlage im Kellerduell war am Dienstagabend absolut verdient. Vom Selbstvertrauen nach dem Auswärtserfolg in Eichstätt war bei den Hausherren nichts zu spüren. Die Tillystädter enttäuschten vor allem in der ersten Halbzeit in sämtlichen Bereichen.

