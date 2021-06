Rain

26.06.2021

Rain: Betrunkene Frau widersetzt sich mehrmals der Polizei

Eine 52-Jährige wurde in Rain am Samstag in Gewahrsam genommen. In das Polizeiauto will sie zunächst nicht einsteigen, später wollte sie nicht mehr heraus.

Eine 52-Jährige hat den Polizeibeamten in Rain am Samstagmorgen mehrmals Widerstand geleistet. Laut Angaben der Polizei klingelte sie zunächst betrunken dauerhaft an der Wohnungstüre einer anderen Bürgerin in Rain, die daraufhin die Beamten verständigte. Die eintreffende Streife stellte dort die erheblich betrunkene 52-Jährige fest, die den Anweisungen der Polizei anschließend nicht folgen wollte. Gutes Zureden der Polizisten bleibt erfolglos Da letztendlich gutes Zureden der Beamten erfolglos blieb, musste die Dame in Gewahrsam genommen werden. Die wehrte sich allerdings dagegen, in den Polizeiwagen zu steigen und musste deshalb durch das Eingreifen der Polizisten dazu gebracht werden. Die Fahrt mit der Polizei sprach der Rainerin dann offensichtlich zu. Denn nun wollte sie das Polizeifahrzeug nicht mehr verlassen. Erneut mussten die Beamten körperlich zugreifen, um sie wieder aus dem Fahrzeug zu bringen. Die Nacht verbrachte die 52-Jährige dann in einer Zelle der Polizei. Ein Alkoholtest wurde von ihr verweigert. (dz) Lesen Sie auch: Betrunkener Radfahrer stürzt im Rainer Stadtpark

