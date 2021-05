Rain: Große Papiertonne aus Innenhof gestohlen

Eine große Papiertonne wurde aus einem Innenhof in der Preußenallee in Rain gestohlen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Eine große, blaue Papiertonne wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Rain gestohlen. Die Tonne mit rund 1100 Liter Fassungsvermögen befand sich in einem Innenhof in der Preußenallee.

Bremsen angezogen: Abtransport erfolgte unter erschwerten Bedingungen

An der Papiertonne waren die Bremsen angezogen, welche nur durch einen passenden Schlüssel gelöst werden können. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Abtransport daher zwangsläufig unter erschwerten Bedingungen. Die nähere Umgebung wurde vom Hausmeister ergebnislos abgesucht. Die Polizei Rain bittet Zeugen, sich unter Tel. 09090/7007-0 zu melden. (dz)

Lesen Sie auch: