Von Montag auf Dienstag wurden zwei Baufahrzeuge und ein Auto in Rain beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Rain mehrere Fahrzeuge beschädigt. In der Maximilianstraße machten sich Unbekannte an zwei Baufahrzeugen zu schaffen. Die Windschutzscheibe eines Radladers wurde laut Polizei dabei vermutlich mit einem Stein beschädigt. An einem Bagger stellten die Beamten frische Kratzspuren fest. Der Sachschaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt.

Auch Fahrzeug in Preußenallee zerkratzt

Im selben Zeitraum zerkratzte ein ebenfalls unbekannter Täter beide linke Türen eines Chevrolet in der Preußenallee 25 in Rain. Das Fahrzeug stand dort auf einem Parkplatz im Innenhof. Der Schaden beläuft sich hierbei nach Angaben der Polizei auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain unter Telefon 09090/7007-0 zu melden. (dz)

