Raser bei Rain ist über 200 km/h schnell

Mit 200 Sachen ist ein 23-Jähriger mit seinem BMW bei Rain geblitzt worden. Welche Konsequenzen das hat.

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat am Donnerstag auf dem Südring in Rain einen Raser erwischt, der über 200 Stundenkilometer schnell war. Gefahren ist der Mann im Abschnitt zwischen der B 16 und der Staatsstraße 2047 - erlaubt sind dort 100 km/h.

Am Steuer saß ein 23-Jähriger, der gegen 17.24 Uhr mit einem BMW M3 mit Donauwörther Kennzeichen unterwegs war. Die Polizeibeamten stellten den Fahrer an einer Tankstelle in Rain und machten dem jungen Mann klar, dass ihn nun eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro und ein Fahrverbot für drei Monate erwartet.

Bei der Blitzaktion der VPI zwischen 13.30 Uhr bis 19 Uhr ertappten die Beamten 57 Fahrende, die zu schnell waren. 42 von ihnen werden verwarnt, 15 müssen sogar mit einer Anzeige rechnen. Neben dem 23-Jährigen gibt es einen weiteren Fahrer, der so schnell war, dass er sein Auto für einige Zeit stehen lassen muss, so die Polizei Donauwörth. (dz)