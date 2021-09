Rain

Realschule Rain: Förderstunden gegen Wissenslücken

Schulleiter Gerhard Härpfer begrüßte elf neue Lehrer an der Realschule Rain: (hinten, von links) Larissa Govoni, Florian Böll, Carolin Lasota, Marius Schütz, Sebastian Schmidbaur, Andrea Eckmeier; (vorne, von links) Stefanie Ott, Marcel Grande, Pia Telger, Maria Keller und Verena Köser.

Die Realschule in Rain möchte die Folgen der Corona-Pandemie für die Schüler in den Griff bekommen. Was der Direktor dazu mitteilt.

Mit rund 700 Schülerinnen und Schülern in 28 Klassen startet die Staatliche Realschule Rain ins Schuljahr 2021/22. Neben dem neuen Lehrplan, der in diesem Jahr inzwischen die 9. Jahrgangsstufe erreicht, gibt es auch personell einige Änderungen. Dies teilt die Schule mit. Elf neue Lehrkräfte sind neu ins Team um Schulleiter Gerhard Härpfer gekommen. Der zeigt sich in der Pressemitteilung zufrieden. Mit dem vorhandenen Personal könne nicht nur den Pflichtunterricht gut abgedeckt werden. Darüber hinaus sei es möglich, so Härpfer, in vielen Fächern Förderunterricht anzubieten. Dieser solle im Rahmen des vom Kultusministerium aufgelegten Förderprogramms „gemeinsam.Brücken.bauen“ helfen, Wissenslücken, die im vergangenen Schuljahr durch die Corona-bedingten Einschränkungen im Schulbetrieb entstanden sind, zu schließen. Direktor hofft auf dauerhaften Präsenzunterricht an der Realschule Härpfer merkt dazu an: „Wir sind optimistisch, durch ein sehr gutes Angebot jeden Schüler und jede Schülerin dort abholen zu können, wo er oder sie individuell steht.“ Gleichzeitig drückt der Direktor seine Hoffnung aus, dass im weiteren Schuljahr an der Realschule durchgehend Präsenzunterricht möglich sein könne. Dies sei die Voraussetzung „für die vielen pädagogisch wertvollen Momente, nach denen sich die gesamte Schulfamilie sehnt“. (dz)

