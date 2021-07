Rain

vor 26 Min.

Stadtrat Rain lehnt ein umstrittenes Großprojekt ab

Gegenüber der evangelischen Kirche in Rain (links im Bild) sollte in der Johannes-Bayer-Straße über die Hausnummern 3 und 5 eine sehr lange und hohe Montagehalle gebaut werden. Dem hat der Stadtrat einen Riegel vorgeschoben.

Plus Ein Investor wollte gegenüber der evangelischen Kirche eine überdimensionierte Montagehalle errichten. Bürger hatten dagegen protestiert. So hat der Stadtrat entschieden.

Von Barbara Würmseher

Anwohner rings um die Johannes-Bayer-Straße 3 und 5 in Rain können aufatmen. Sie hatten sich mit etlichen Protestschreiben gegen ein geplantes Bauprojekt in diesem Viertel ausgesprochen, von dem sie in mehrerlei Hinsicht negative Beeinträchtigung befürchtet hatten. Jetzt hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag dieses Vorhaben gestoppt.

