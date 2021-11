Gefährlicher Bahnübergang Staudheim: Scheitert eine Lösung an der Finanzierung?

Plus Der Bahnübergang bei Staudheim gilt als unfallträchtigster im Landkreis. Die Bahn favorisiert eine sieben Meter hohe Brücke über die Gleise und wäre damit finanziell außen vor. Die Alternative ist eine Unterführung – für die müsste die DB aufkommen

Der unfallträchtigste Bahnübergang des Landkreises Donau-Ries soll beseitigt werden – darüber ist man sich auf politischer Seite und auch auf Seiten der Deutschen Bahn schon seit Jahren einig. Er liegt in der S-Kurve zwischen Rain und Staudheim, wo rein statistisch gesehen in den vergangenen Jahrzehnten die meisten Zusammenstöße zwischen Autos und Zügen passiert sind.