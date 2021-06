Rain

Stimmen zum Ausscheiden der Stadt Rain aus der Verwaltungsgemeinschaft

In diesem Gebäude in Rain hat die Verwaltungsgemeinschaft ihren Sitz.

Plus Der Bayerische Landtag hat am Mittwoch die Stadt Rain aus der Verwaltungsgemeinschaft entlassen. Das sagen die Betroffenen.

Karl Rehm, Bürgermeister Rain: Eine in der Vergangenheit teilweise sehr emotional geführte Debatte ist offiziell beendet und das ist gut so. Bürgermeister, Verwaltung und Lechgebiet haben nun Klarheit über die künftige Verwaltungsstruktur ihrer Kommunen. Auf dieser Klarheit können wir alle zusammen verantwortungsbewusst und mit neuem Elan aufbauen. Natürlich ist das für viele ein einschneidender Tag, an dem wir mit großer Berechtigung auf die positiven Effekte und Gemeinsamkeiten der seit 1978 bestandenen VG zurückblicken. Insgesamt betrachtet ließen sich durch die verfestigten Parallelstrukturen die für eine Verwaltungsgemeinschaft typischen Synergieeffekte jedoch nicht mehr aktivieren. Zudem spannen die Interessenslagen von Stadt (9000 Einwohner) und Gemeinden (durchschnittlich je 1300 Einwohner), einen weiten Bogen mit oft unterschiedlich gewichteten Schwerpunkten. Ab jetzt gilt es, nicht mehr zurück, sondern nach vorne zu blicken. Stadt und Gemeinden werden weiter respektvoll zusammenarbeiten und ihre gute Vernetzung für die erfolgreiche Fortentwicklung aller einsetzen. Die Trennung ist für Rain eine große Herausforderung, aber auch eine Chance, sich mit ganzer Kraft auf die Entwicklung der Stadt zu konzentrieren.

