TV-Kuppelshow: Donauwörther trifft das erste Mal "Die Bachelorette"

Das erste Mal trifft der Donauwörther Dominik Bobinger in der TV-Kuppelshow "Die Bachelorette" auf die schöne Maxime. So lief es für den Spieler des TSV Rain.

Die erste Folge der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ lief am Mittwochabend im Fernsehen. Dabei war auch Dominik Bobinger aus Donauwörth. Das erste Mal traf er die Bachelorette Maxime Herbord - offensichtlich ein bisschen aufgeregt.

Der 30-Jährige Defensivspieler des Fußball-Regionalligisten TSV Rain trat in der Sendung vor allem bei der Vorstellungsrunde in Erscheinung, in der er der Bachelorette Maxime Herbord eine selbst kreierte Rose aus Metall überreichte. Insgesamt 20 junge Kavaliere buhlen um das Herz der schönen Maxim und versuchten schon ordentlich Eindruck zu machen.

Der Zirgesheimer Dominik Bobinger nimmt an der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ teil. Dabei hatte er die Sendung zuvor gar nicht so genau verfolgt. Doch die Idee, teilzunehmen, sei ihm spontan eingefallen, sagt der Abwehrspieler des TSV Rain.

Im ersten Gespräch sorgte Daniel Bobinger auch etwas nervös für einen kuriosen Moment, den er selbst im Anschluss mit Humor nahm. Als er sich vorstellte, sagte er: „Ich komme aus Augsburg, in der Nähe von Donauwörth.“

Als Herbord erwiderte, sie käme aus Herzogenrath in der Nähe von Aachen, meinte Bobinger dazu: „Ist jetzt auch nicht so weit oder, Bayern von Aachen?“ Etwas später durfte sich der 30-Jährige aber schon über die erste Rose freuen.

Er selbst schrieb in seiner Instagram-Story dazu: „Ja, ich weiß, Geographie und so“ und versah den Text mit einem lachendem Emoji. Darunter vermerkte er ein „...egal“ und zeigte sich mit seiner ersten Rose in der Hand. Auch in den sozialen Netzwerken lachten die Zuschauer der Sendung mit dem Kandidaten. Einige schrieben, dass sie den Auftritt sehr sympathisch fanden.

Eine Userin lobte zudem die selbst gestaltete Rose Bobingers. Während drei der 20 Kandidaten am Ende der Sendung bereits die Heimreise antreten mussten, ist der 30-Jährige aus der Region weiter im Rennen um die letzte Rose. In der nächsten Folge am Mittwoch ab 20.15 Uhr ist er wieder auf RTL zu sehen.