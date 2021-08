Testfahrt mit Fahrrad endet für Senior böse

Er wollte das Fahrrad seiner Enkelin in Rain in Schuss bringen. Dabei ist ein Rentner verunglückt.

Bei einer Art Testfahrt mit einem Fahrrad ist ein Rentner in Rain verunglückt. Der 79-Jährige wollte laut Polizei am Samstagnachmittag die Bremse am Rad der Enkelin einstellen. Dadurch abgelenkt, berührte das Vorderrad den Bordstein. Der Mann geriet ins Schwanken und berührte ein geparktes Auto. Der Senior stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. (dz)