Unfall in Rain: Hoher Schaden und eine Verletzte

In Rain sind am Donnerstag zwei Autos heftig zusammengestoßen. Das sind die Folgen des Unfalls.

Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines recht heftigen Zusammenstoßes zweier Autos am Donnerstagabend in Rain. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 48-Jähriger, der aus einer benachbarten Kommune stammt, mit seinem Pkw vom Fasanenweg in die Donauwörther Straße einbiegen, übersah jedoch einen von links nahenden Wagen, den eine 55-Jährige steuerte. Es folgte eine Karambolage.

Polizei schätzt den Schaden auf rund 18.000 Euro

Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Autos die Airbags auslösten. Während der Verursacher des Unfalls offensichtlich unversehrt blieb, brachte der Rettungsdienst die leicht verletzte Frau vorsorglich ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen rund 18.000 Euro. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. (dz)

