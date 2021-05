Rain

11:33 Uhr

Unfallflucht vor Kindergarten in Rain

Am Dienstagmittag wurde vor dem Rainer Schlosskindergarten ein Auto angefahren. Der Verursacher flüchtete danach vom Unfallort.

Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter vor dem Kindergarten in der Bürgermeister-Bleimayr-Straße in Rain einen Wagen angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

