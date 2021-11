Vandalismus auf Spielplatz in Rain

Unbekannte haben ihre Zerstörungswut auf einem Spielplatz in Rain ausgelassen und Dachlatten eines Pavillons abgerissen.

Schon in der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte auf einem Spielplatz in Rain ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Wie die Polizei Rain jetzt meldet, war ein Pavillon Ziel des Vandalismus. Vom Dach des Bauwerks wurden einige Dachlatten abgerissen und auf dem Spielplatz verteilt.

Vandalismus am Spielplatz in Rain: Polizei schätzt Schaden auf 700 Euro

Allem Anschein nach waren mehrere Personen an den Beschädigungen beteiligt, so die Polizei Rain. Der Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Mitteilungen über diesbezügliche Wahrnehmungen erbittet die Polizei in Rain unter der Telefonnummer 09090/70070. (dz)