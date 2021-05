Rain

Verwalter und Mieter in Rain geraten aneinander

Der Mieter einer Wohnung in Rain gerät mit dem Hausverwalter in Streit. Am Ende klemmt sein Arm in einem Gartentor.

Wie die Polizei berichtet, sind am Sonntagabend ein Mieter und der Verwalter seiner Wohnung in Rain zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug der Verwalter mit voller Absicht das Gartentor zu, obwohl der Mieter dort stand.Ihm gelang es nicht mehr, dem Tor auszuweichen. Polizei Rain berichtet von Verletzungen des Mieters Dies hatte zur Folge, dass der Unterarm des Mannes eingeklemmt wurde. Er erlitt der Polizei Rain zufolge dadurch Rötungen und Schwellungen am Unterarm. Gegen den Verwalter wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (dz) Lesen Sie auch: Garage offen: Unbekannter lockert Radschrauben in Donauwörth

