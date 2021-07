Vier Lechgemeinden ohne die Stadt Rain: So geht es weiter

Plus Die VG Rain hat sich neu konstituiert und einen neuen Vorsitzenden gewählt. Bürgermeister Karl Rehm verabschiedet sich im Namen der Stadt aus dem Verband.

Es war lediglich noch ein formaler Akt, quasi der endgültige Schlusspunkt unter 43 Jahre Verwaltungsgemeinschaft Rain: Am Montagabend verabschiedete sich Bürgermeister Karl Rehm für die ausgeschiedene Stadt Rain aus der VG, die im Anschluss den Vorstand neu formierte.