Viermal gibt es an der Realschule Rain die Traumnote

140 Schülerinnen und Schüler verlassen die Realschule – ein „außergewöhnlicher Jahrgang“, wie nicht nur der Rektor findet.

Gerhard Härpfer, Leiter der Realschule Rain, hat in einem feierlichen Rahmen die 140 Schülerinnen und Schüler verabschiedet, die allesamt erfolgreich mit dem Realschulabschluss abgeschlossen hatten – einige davon sogar mit herausragenden Leistungen. Als „außergewöhnlich“ bezeichnete Härpfer den Abschlussjahrgang, der mit außergewöhnlichen Umständen zu kämpfen gehabt hatte.

Mit Hingabe und Fleiß hatten sich in diesem Schuljahr 38 Absolventinnen und Absolventen einen Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma sichern können. Gleich vier Schülerinnen durften sich über die Traumnote 1,0 freuen: Stephanie Lechner (10B), Lena Bauer, Ellen Berger und Franziska Burzler (alle 10E) war dieses Kunststück gelungen.

Feierlichkeiten klassenweise über den Tag verteilt

Wie schon im Jahr zuvor konnten aufgrund der Hygienebestimmungen nicht alle Absolventinnen und Absolventen gleichzeitig verabschiedet werden. So fanden die Verabschiedungsfeierlichkeiten klassenweise über den Tag verteilt statt. Härpfer wandte sich in einer kurzen Rede an die Jugendlichen und gab ihnen wertvolle Anregungen, die vom römischen Redner Cicero stammen, mit auf den Weg in die Selbstständigkeit.

Mittels einer Videobotschaft gratulierten auch Landrat Stefan Rößle sowie Rains Bürgermeister Karl Rehm den Schülerinnen und Schülern zu ihren hervorragenden Leistungen und wünschten ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Claudia Marb als Vorsitzende des Freundeskreises der Realschule und Jochen Andreae als Elternbeiratsvorsitzender sprachen den Feiernden ihren Respekt dafür aus, dass sie es geschafft hatten, mit großer Disziplin ihre Motivation ein ganzes Jahr hochzuhalten.

Schülersprecher bedankt sich bei den Lehrkräften in Rain

Schülersprecher Edis Yilmaz zu Wort betonte seine Verbundenheit mit der Schule und bedankte sich bei den Lehrerinnen und Lehrer für ihren großen Einsatz bedankte. Den Abschluss bildete Dekan Werner Dippel mit guten Wünschen für die Zukunft.

Bei den Ehrungen erhielten die Absolventinnen und Absolventen neben ihren Zeugnissen auch kleine Präsente, die Klassen- und Jahrgangsbesten auch Preise, die von der Stadt und vom Elternbeirat gespendet worden waren. Hervorgehoben wurde Franziska Burzler (10E), die tags zuvor noch in der Münchner Residenz von Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazolo mit 50 anderen Schülerinnen und Schülern aller Schularten aus ganz Bayern für ihr vorbildliches schulisches und ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden war.

Auch Stephanie Lechner, die die Klasse 10B besuchte, schloss mit 1,0 ab. Foto: Foto Nitsche

Im Hinblick auf die zahlreichen starken Leistungen der Absolventinnen und Absolventen lobte Konrektor Michael te Kock: „Eine außergewöhnliche Leistung in einer außergewöhnlichen Situation, dafür meinen allergrößten Respekt.“ Da aber auch Traditionen an der Staatlichen Realschule Rain großgeschrieben werden, durfte ein Spannungsmoment nicht fehlen: Die Schule zeichnet jeden 100. Absolventen mit einer Goldmünze aus. Diese ging in diesem Schuljahr an Lisa Ziegelmaier (10C), die bereits als 4700. Schülerin der Realschule erfolgreich ihren Abschluss gemacht hat.