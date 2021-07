Brand in Wächtering: Ursache ist jetzt klar

Nach dem Brand in einer Maschinenhalle bei Wächterin haben Kripo und Gutachter die Ermittlungen abgeschlossen.

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen zu dem Brand in einer Maschinenhalle in Wächtering abgeschlossen. In dem Gebäude war – wie berichtet – am frühen Montagabend ein Bagger ein Raub der Flammen geworden. Dadurch wurde auch die Halle in Mitleidenschaft gezogen.

Nach dem Feuer waren die Brandfahnder der Polizei vor Ort. Zudem sah sich ein von der zuständigen Versicherung beauftragter Gutachter das ältere Fahrzeug (Baujahr 1990) an. Dabei haben sich dem Polizeipräsidium Schwaben Nord zufolge die ersten Vermutungen bestätigt, wonach ein technischer Defekt den Brand verursachte.

Durch diesen entstand ein Schaden in Höhe von knapp 200.000 Euro. Fremdverschulden könne definitiv ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Glückliche Umstände verhindern Schlimmeres

Der Bagger zusammen mit zahlreichen anderen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten in der Halle abgestellt. Durch glückliche Umstände – der Brand wurde rasch bemerkt, der Bagger stand nahe am Eingang des Gebäudes, die Feuerwehr war schnell vor Ort und hatte ausreichend Löschwasser zur Verfügung, um die Flammen zu bekämpfen – konnten die über 100 Einsatzkräfte einen noch höheren Schaden verhindern.